Томск, 8 декабря 2020, 12:34 — REGNUM По иску Томского межрайонного природоохранного прокурора суд обязал администрацию Томска прекратить загрязнение стоками озёр Цимлянское и Керепеть. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Томской области.
По данным ведомства, проверка правомерности сброса сточных вод в водные объекты в Ленинском районе Томска проходила с участием областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Установлено, что в озёра Керепеть и Цимлянское через два водовыпуска сбрасываются канализационные стоки без необходимой очистки. В связи с этим в водные объекты поступают нефтепродукты, нитрит-ионы, аммоний-ионы, летучие фенолы. Их концентрация превышает допустимые нормативы, страдает обитающая в озёрах рыба.
Чтобы обязать администрацию Томска организовать надлежащее водоотведение и исключить сброс стоков в озёра, природоохранный прокурор направил в суд административное исковое заявление. Ленинский районный суд Томска удовлетворил исковые требования в полном объёме.
Как сообщало ИА REGNUM, точку сброса неочищенных сточных вод в Каспийское море ликвидировали в Дагестане.
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