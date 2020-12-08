Томск, , 12:34 — REGNUM По иску Томского межрайонного природоохранного прокурора суд обязал администрацию Томска прекратить загрязнение стоками озёр Цимлянское и Керепеть. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Томской области.

По данным ведомства, проверка правомерности сброса сточных вод в водные объекты в Ленинском районе Томска проходила с участием областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Установлено, что в озёра Керепеть и Цимлянское через два водовыпуска сбрасываются канализационные стоки без необходимой очистки. В связи с этим в водные объекты поступают нефтепродукты, нитрит-ионы, аммоний-ионы, летучие фенолы. Их концентрация превышает допустимые нормативы, страдает обитающая в озёрах рыба.

Чтобы обязать администрацию Томска организовать надлежащее водоотведение и исключить сброс стоков в озёра, природоохранный прокурор направил в суд административное исковое заявление. Ленинский районный суд Томска удовлетворил исковые требования в полном объёме.

Как сообщало ИА REGNUM, точку сброса неочищенных сточных вод в Каспийское море ликвидировали в Дагестане.

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