Йошкар-Ола, 8 декабря 2020, 12:33 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался один человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.
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Накануне в регионе был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с подтвержденным заражением коронавирусом.
Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 101 человека.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 декабря в регионе выявили 52 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 52 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 7980 случаев.
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