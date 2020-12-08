Чебоксары, , 12:31 — REGNUM В Чувашии телемедицинской сетью охвачены все медицинские учреждения республики, и теперь на очереди к подключению — фельдшерско-акушерские пункты (ФАП). В условиях пандемии коронавирусной инфекции потребность в удаленных консультациях только возрастает. Так, например, в этом году число телемедицинских консультаций с федеральными научными медицинскими центрами увеличилось на 30%, сообщает минздрав Чувашии.

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В настоящее время из 516 ФАП в 53-х (10,2%) появился интернет, что позволило подключить их к единой медицинской информационной системе. Таким образом, фельдшеры и медсестры получили доступ к электронной медицинской карте пациента, в режиме онлайн могут видеть все назначения врача тому или иному пациенту, и своевременно оказывать медицинскую помощь жителям отдаленных населенных пунктов.

Кроме того, появилась возможность не только дистанционно записать пациента на прием к врачам других больниц, но и проводить телемедицинские консультации с врачами центральной районной больницы. К концу 2021 года высокоскоростным интернетом будут охвачены все 100% ФАП.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом году в Чувашии дополнительно создано 35 телемедицинских пунктов в 26 больницах. Таким образом телемедицинской сетью охвачено 100% медицинских организаций.

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