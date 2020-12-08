Йошкар-Ола, , 12:30 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 8 декабря выявили 52 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 52 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 7980 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 7067 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 82 человека. 101 человек скончался от последствий заражения коронавирусом, один — в течение последних 24 часов. Накануне в регионе был зарегистрирован также один летальный случай.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 812 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 359 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1168 человек, из них у 1140 — пневмония. В минздраве отметили, что за сутки было выписано 156 пациентов, при этом госпитализировали 149 жителей Марий Эл.