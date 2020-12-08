Алма-Ата, Казахстан, , 12:30 — REGNUM В Алма-Ате наблюдается ухудшение ситуации по распространению коронавируса, сообщили 8 декабря в министерстве здравоохранения Казахстана.

Регионами с наихудшей ситуацией остаются Северо-Казахстанская и Павлодарская области. Минздрав республики разделяет регионы на три цветовые зоны по степени опасности: «красный», «желтый», «зеленый».

Кроме Алма-Аты, в «желтую» зону входят Акмолинская область, Нур-Султан, Восточно-Казахстанская, Кустанайская и Атырауская области. Остальные регионы находятся в «зеленой» зоне.

Отметим, по состоянию на 8 декабря в Казахстане выявили 137 653 случая заражения коронавирусом, выздоровели 121 347 пациентов, скончались 2034 человека.

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