Алма-Ата, Казахстан, 8 декабря 2020, 12:30 — REGNUM В Алма-Ате наблюдается ухудшение ситуации по распространению коронавируса, сообщили 8 декабря в министерстве здравоохранения Казахстана.
Регионами с наихудшей ситуацией остаются Северо-Казахстанская и Павлодарская области. Минздрав республики разделяет регионы на три цветовые зоны по степени опасности: «красный», «желтый», «зеленый».
Кроме Алма-Аты, в «желтую» зону входят Акмолинская область, Нур-Султан, Восточно-Казахстанская, Кустанайская и Атырауская области. Остальные регионы находятся в «зеленой» зоне.
Отметим, по состоянию на 8 декабря в Казахстане выявили 137 653 случая заражения коронавирусом, выздоровели 121 347 пациентов, скончались 2034 человека.
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