Пермь, , 12:29 — REGNUM В Пермском крае за сутки зафиксировано 29 смертей носителей коронавируса. От коронавирусной инфекции скончались 17 человек. От сопутствующих заболеваний — 12, сообщает 8 декабря оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии число жертв коронавирусной инфекции достигло 757. Еще 446 носителей SARS-CoV-2 умерли от сопутствующих заболеваний.

Напомним, в Пермском крае выявлено 23 130 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 17 027 человек. На сегодняшний день в стацинарах лечение получают 2122 пациента, из которых 102 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

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