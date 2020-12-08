Магас, , 12:28 — REGNUM Бывший депутат одного из сельских поселений Ингушетии признан виновным в мошенничестве при получении выплат. Решением суда он приговорен к условному сроку, сообщили ИА REGNUM 8 декабря в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Установлено, что в 1995 году экс-депутат решил получить средства, причитающиеся гражданам за утрату жилья в Чечне в ходе боевых действий. Для этого он обратился в миграционную службу и на основании подложных документов получил удостоверение вынужденного переселенца.

В феврале 2017 года по заявлению осужденного его учетное дело было переоформлено на родственника, который представил в министерство по внешним связям и национальной политике Ингушетии липовые документы об утрате его семьей жилья в Чечне. На их основании ему в марте того же года выдали жилищный сертификат на сумму более 6 млн рублей.

Приговором суда бывшему депутату назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно. Также он должен возместить причиненный государству ущерб.