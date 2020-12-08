Астрахань, , 12:27 — REGNUM В Астраханской области 8 декабря подтверждено 160 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе зарегистрировано 15 тыс. 109 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 853 человека.

Выздоровели 10 тыс. 570 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 284 человека скончались.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,02.

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