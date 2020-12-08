Рязань, 8 декабря 2020, 12:32 — REGNUM 31 декабря 2020 года объявлен в Рязанской области выходным днём. Об этом 8 декабря заявил губернатор Николай Любимов в ходе заседания правительства региона.
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Рабочий день с четверга 31 декабря переносится на субботу 26 декабря. Соответствующее распоряжение правительства Рязанской области будет издано в ближайшее время.
Решение о выходном дне принимается главами в каждом субъекте РФ.