Рязань, , 12:32 — REGNUM 31 декабря 2020 года объявлен в Рязанской области выходным днём. Об этом 8 декабря заявил губернатор Николай Любимов в ходе заседания правительства региона.

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Рабочий день с четверга 31 декабря переносится на субботу 26 декабря. Соответствующее распоряжение правительства Рязанской области будет издано в ближайшее время.

«У людей должна быть возможность подготовиться к одному из главных праздников года. Хочу отметить, что документ распространяется только на госслужащих. Рассчитываю, что работодатели, имеющие возможность принять аналогичное решение, пойдут сотрудникам навстречу, чтобы рязанцы могли провести последний день 2020 года со своими семьями», — сказал глава региона.

Решение о выходном дне принимается главами в каждом субъекте РФ.