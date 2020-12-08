Москва, , 12:25 — REGNUM В России пока рано говорить о спаде заболеваемости COVID-19, сообщил РИА Новости академик РАН, директор Университетской клиники МГУ им. Ломоносова Армаис Камалов.

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"Если тенденция (по ежесуточному снижению числа заболевших коронавирусом) будет сохраняться в течение недели или 10 дней, то я думаю, что может быть в какой-то степени — да», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в России выявили 26 097 случаев заражения коронавирусом. Новые случаи выявили во всех субъектах страны. Их на 2045 меньше, чем сутками ранее, когда зафиксировали 28 142 случая заражения SARS-CoV-2. Всего в России с начала пандемии выявили 2 515 009 носителей коронавируса.