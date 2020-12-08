Южно-Сахалинск, , 12:22 — REGNUM На Сахалине зарегистрирована десятая с начала пандемии смерть пациента от COVID-19. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор области Валерий Лимаренко.

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От коронавируса скончалась жительница Поронайска 1947 года рождения. У неё помимо заражения коронавирусом была хроническая патология органов дыхания и болезнь крови.

Сахалин долгое время оставался регионом, в котором не фиксировалась летальные исходы от COVID-19. Первая смерть пациента с коронавирусом была зарегистрирована 19 октября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине начали открывать вечерние группы в детских садах. В них своих детей могут оставить медработники, которые в условиях пандемии коронавируса вынуждены работать до позднего вечера. Первая такая группа открылась в Корсакове.