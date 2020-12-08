Казань, , 12:25 — REGNUM В Татарии подтвердились еще три смертельных исхода от коронавирусной инфекции. Таким образом, на сегодняшний день погибшими числятся уже 155 человек. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Побороть заболевание не смогли 71-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 60 и 65 лет. Причины их гибели установлены по результатам патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии, по информации на 8 декабря, коронавирусную инфекцию выявили у 11 048 человек, за сутки заболели еще 90 жителей. Минувшим днем были инфицированы 93 человека. Всего выздоровели 9 642 пациента, за сутки — 93 человека.

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