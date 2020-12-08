Саранск, , 12:20 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 8 декабря выявили 89 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено также 89 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 11 463 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 70 человек, всего с начала пандемии выздоровели 9298 жителей Мордовии. 69 человека скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки умер один житель республики, накануне также был зафиксирован один летальный случай.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 2096 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 7 декабря в инфекционных стационарах республики лечение получал 2314 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 1580 человек.