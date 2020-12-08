Копенгаген, 8 декабря 2020, 12:18 — REGNUM Серия маловероятных и недооцениваемых событий может серьёзно сказаться на финансовых рынках и спровоцировать мощную ударную волну. Об этом предупреждают специалисты датского Saxo Bank, который опубликовал традиционную десятку «шокирующих прогнозов» на 2021 год.
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Так, датский инвестбанк ожидает в следующем году рекордного роста корпоративных дефолтов из-за перегретой антикризисными кредитами экономики. Также прогнозируется уничтожение фейковых новостей с помощью технологии блокчейн, негативное влияние успешной вакцинации от COVID-19 на состояние крупного бизнеса и опустение больших городов, к которому приведёт введение безусловного базового дохода, то есть регулярных государственных выплат каждому гражданину.
Эксперты предрекают тяжёлый год компании Amazon, который в 2021 году «перенесёт свою штаб-квартиру на Кипр, чтобы избежать правительственных репрессий. Не лучшие перспективы рисуют специалисты банка Франции, банковская система которой окажется на грани краха. Так, госдолг страны по отношению к её ВВП может в 2021 году превысить 120% против текущих примерно 100%. При таком положении дел Франции придется обратиться за помощью к Германии, которая могла бы посодействовать в общении с ЕЦБ.