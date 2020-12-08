Копенгаген, , 12:18 — REGNUM Серия маловероятных и недооцениваемых событий может серьёзно сказаться на финансовых рынках и спровоцировать мощную ударную волну. Об этом предупреждают специалисты датского Saxo Bank, который опубликовал традиционную десятку «шокирующих прогнозов» на 2021 год.

Читайте также: Прогноз: в 2021 году экономика РФ будет расти как минимум на 0,8−1% ВВП

Так, датский инвестбанк ожидает в следующем году рекордного роста корпоративных дефолтов из-за перегретой антикризисными кредитами экономики. Также прогнозируется уничтожение фейковых новостей с помощью технологии блокчейн, негативное влияние успешной вакцинации от COVID-19 на состояние крупного бизнеса и опустение больших городов, к которому приведёт введение безусловного базового дохода, то есть регулярных государственных выплат каждому гражданину.

«Пандемия COVID-19 и трудный ход выборов в США приблизили то, что могло казаться далеким будущим, ускорили практически каждую социальную и техническую макротенденцию», — прокомментировал директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.

Эксперты предрекают тяжёлый год компании Amazon, который в 2021 году «перенесёт свою штаб-квартиру на Кипр, чтобы избежать правительственных репрессий. Не лучшие перспективы рисуют специалисты банка Франции, банковская система которой окажется на грани краха. Так, госдолг страны по отношению к её ВВП может в 2021 году превысить 120% против текущих примерно 100%. При таком положении дел Франции придется обратиться за помощью к Германии, которая могла бы посодействовать в общении с ЕЦБ.