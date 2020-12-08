Чебоксары, , 12:18 — REGNUM В условиях пандемии коронавирусной инфекции потребность в удаленных консультациях только возрастает. В этом году в Чувашии дополнительно создано 35 телемедицинских пунктов в 26 больницах. Таким образом телемедицинской сетью охвачено 100% медицинских организаций, сообщает минздрав Чувашии.

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Телемедицина помогает врачам лечить больных, взаимодействуя между собой, дистанционно. Она позволяет проводить удаленные консультации независимо от места проживания пациента, в том числе с федеральными медицинскими центрами. Так, число телемедицинских консультаций с федеральными научными медицинскими центрами увеличилось в этом году на 30% и составило около 5 тысяч.

В рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» дополнительно для проведения телемедицинских консультаций в офисах врачей общей практики и врачебных амбулаториях закуплены новые web-камеры и колонки. Устройства уже поступили в 45 медорганизаций, в том числе в районные больницы. Всего приобретено 355 штук.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии до конца года 846 терапевтов, врачей общей практики и педиатров получат мобильные планшеты.

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