Москва, , 12:18 — REGNUM Новогоднюю ночь проведут дома 60% жителей России. Пока не определились с планами 17% респондентов, приводит данные исследования ИХ «Ромир».

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В гостях у друзей или родственников планируют встретить Новый 2021 год 14%, в кафе, ресторане или в клубе — 3% опрошенных.

Работать в новогоднюю ночь намерены 3%. В поездках по России в это время будут находится 2%, за границей — 1% участников опроса.

Опрос проведен в декабре 2020 года. Опрошены 1500 граждан РФ старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, на новогодних каникулах в 2021 году останутся дома и никуда не поедут 61% жителей России.

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