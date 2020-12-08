Уфа, , 12:19 — REGNUM 147 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба главы региона.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе было выявлено 15 412 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 12 540 человек, включая 121 человека за минувшие 24 часа. В больницах продолжают лечение 616 пациентов, а 2163 получают лечение на дому.

Сообщается, что за минувшие сутки в республике была зафиксирована смерть одного пациента с COVID-19. А всего в регионе скончались 93 таких пациента.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 7 декабря в Башкирии за сутки было выявлено 144 случая заражения коронавирусом.

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