Москва, , 12:16 — REGNUM Основной синдром у перенёсших заболевание COVID-19 — это усталость, побороть её можно постепенным наращиванием двигательной активности. Об этом рассказал генеральный секретарь итальянской Федерации врачей общей практики Сильвестро Скотти.

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Он отметил, что в настоящее время домашнюю изоляцию в Италии соблюдают 700 тыс. человек, из них не менее 200 тыс. столкнулись с последствиями инфицирования. Находясь дома, нужно начинать двигаться, советует Скотти.

«Важно действовать постепенно. При возможности проходить 4−5 тысяч шагов, ходить по лестнице (если никого не встречать), крутить педали велотренажера хотя бы четверть часа», — приводит слова итальянского врача РИА Новости.

Можно делать обычные упражнения, главное — не останавливаться при чувстве усталости и утомления, добавил он. Врач также считает, что утомление может быть связано с эмоциональным упадком, когда людям приходится сидеть дома и там же работать.

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