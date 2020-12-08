Омск, , 12:15 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области коронавирус выявлен у 241 человека, за весь период — у 24 516. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 декабря в минздраве региона.

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Количество выздоровевших в регионе выросло на 154 человека и достигло 15 963.

Доля свободных коек для пациентов с коронавирусом оценивается в 22,9%.

За прошедшие сутки в Омской области скончались восемь пациентов с коронавирусом, за весь период — 696.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 7 декабря в Омской области также было зарегистрировано восемь летальных исходов среди пациентов с COVID-19.

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