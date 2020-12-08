Нижний Новгород, , 12:15 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 8 декабря исследования на наличие коронавируса провели в отношении 1 713 513 человек. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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В среднем за неделю охват тестированием составил 375,4 теста на 100 тыс. населения. Показатель продолжает превышать требования, установленные Роспотребнадзором. Однако, по сравнению с данными ноября в среднем уровень тестирования сократился почти на 20%.

За минувшие сутки обследованы на коронавирус 9523 нижегородца. Накануне тесты сдали 10 975 жителей региона. В ноябре максимальное количество тестов за сутки превышало 18 тыс. исследований.

Отметим, по данным Росстата на 1 января текущего года, население Нижегородской области составляет около 3,202 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 декабря в области выявили 482 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 485 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 58 343 случаев. Всего выздоровели с начала пандемии 52 112 нижегородцев. За минувшие сутки скончались от последствий заражения коронавирусом 14 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 1290 человек.

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