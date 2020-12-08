Калуга, , 12:31 — REGNUM Первую поставку вакцины ГАМ-КОВИД-ВАК Калужская область ожидает 10 декабря, а на следующий день можно будет пройти эту процедуру. В этой партии привезут 300 доз, через неделю — уже 800, а всего в регион до конца 2020 года, по данным Минздрава РФ, поступит до 8500 доз. Об этом 8 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вакцинация Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте»

«Вакцинация на первом этапе охватывает только сотрудников медицинских учреждений. Перед вакцинацией пациент пройдет ИФА-исследование на наличие антител: иммуноглобулина M и G. После вакцинации сотрудников медучреждений список получателей вакцины будет расширен. Мы долго ждали начала вакцинации. Уверен, что это поможет нам окончательно победить опасную болезнь», — написал губернатор Владислав Шапша на своей странице в соцсети.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Михаил Мишустин впреддверии общероссийской вакцинации от коронавирусной инфекции поручил губернаторам обеспечить доставку препаратов в пункты, где будет проводиться процедура, а также выстроить необходимую логистику. Ещё в регионах нужно предусмотреть возможность вакцинации жителей удалённых районов.

Читайте ранее в этом сюжете: Мишустин обязал губернаторов доложить о готовности к вакцинации