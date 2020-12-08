Калуга, 8 декабря 2020, 12:31 — REGNUM Первую поставку вакцины ГАМ-КОВИД-ВАК Калужская область ожидает 10 декабря, а на следующий день можно будет пройти эту процедуру. В этой партии привезут 300 доз, через неделю — уже 800, а всего в регион до конца 2020 года, по данным Минздрава РФ, поступит до 8500 доз. Об этом 8 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Михаил Мишустин впреддверии общероссийской вакцинации от коронавирусной инфекции поручил губернаторам обеспечить доставку препаратов в пункты, где будет проводиться процедура, а также выстроить необходимую логистику. Ещё в регионах нужно предусмотреть возможность вакцинации жителей удалённых районов.
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