Липецк, , 12:13 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано семь новых летальных случаев среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 8 декабря.

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Всего в регионе было зарегистрировано 147 летальных случаев.

Выписаны после выздоровления были 9704 человека.

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