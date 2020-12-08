Чебоксары, , 12:13 — REGNUM В Чувашии по состоянию на 8 декабря носителей коронавирусной инфекции насчитывается 13 531 человек. За минувшие сутки положительные тесты подтверждены еще у 118 жителей. Такую статистику публикует общероссийский оперативный штаб.

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От последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались за 24 часа еще три пациента. Общее число летальных исходов достигло 328 случаев. Побороть заболевание смогли за все время наблюдений 12 379 пациентов, за минувший день — 24 человека.

ИА REGNUM напоминает, в Чувашии до конца года 846 терапевтов, врачей общей практики и педиатров получат мобильные планшеты. Как сообщает минздрав Чувашии, в этом году благодаря национальному проекту «Здравоохранение» обновлено более 6,5 тыс. автоматизированных рабочих мест медработников во всех больницах республики. Около 6 тыс. врачей оснащены усиленной квалифицированной электронной подписью для ведения электронного медицинского документооборота.

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