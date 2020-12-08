Москва, , 12:13 — REGNUM Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев назвал сфабрикованными обвинения в растрате. Об этом он заявил во время рассмотрения уголовного дела по существу в Замоскворецком районном суде Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Виктор Ишаев в зале Замоскворецкого районного суда Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я в своей жизни много лет проработал, никогда не крал, не врал, не предавал. Моя совесть чиста перед законом, перед людьми, перед Всевышним. Само уголовное дело носит заказной характер», — сказал Ишаев.

По его словам, дело сформировано из надуманных обстоятельств, которые он сможет опровергнуть во время судебного процесса.

«Мы рассмотрим каждую строчку и опровергнем ее. Уголовное дело должно быть прекращено за отсутствием состава преступления», — заявил Ишаев.

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