Санкт-Петербург, , 12:24 — REGNUM В Госдуме предложили открыть рестораны и бары в новогодние праздники для петербуржцев, уже перенесших COVID-19. Такую идею высказал депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия»).

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Ранее власти Северной столицы запретили всему общепиту работать с 30 декабря по 3 января, чтобы клиенты не распространяли коронавирус.

«Не было бы счастья, да несчастье помогло: Петербург — второй по количеству заболевших город. Так что там наберётся народу много встречать Новый год в ресторанах — им можно встречать», — цитирует Онищенко «РИА Новости».

Еще он предложил пускать в рестораны тех, кто может подтвердить, что сделал прививку от коронавируса. При этом депутат призвал «рестораторов не артачиться, потому что не надо лезть на рожон».

Он надеется, что до Нового года ситуация в Петербурге «ещё может поправиться».

Онищенко также полагает, что профессиональные Деды Морозы во время праздников должны быть привиты от коронавируса и носить маски, иначе они будут главными разносчиками вируса из семьи в семью. При этом, на его взгляд, главную кремлевскую елку можно было бы не отменять, а просто предварительно посадить детей в разных городах России на карантин в 14 дней.

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Напомним, ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе коек для тяжелых больных COVID-19 хватит только до Нового года, если сохранится нынешний уровень заболеваемости. Ежедневно госпитализируют по 800 человек.

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