Екатеринбург, , 12:11 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 382 случая заражения коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Для сравнения, 7 декабря в области регистрировали 387 новых носителей вируса SARS-CoV-2. Теперь в области подтверждён 49 391 случай выявления коронавируса.

За сутки вирус обнаружили у жителей Екатеринбурга (187 случаев), Алапаевского района, Арамильского и Артинского городских округов, Белоярского городского округа, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Карпинска, Красноуральска, Красноуфимска, Нижней Салды, Новой Ляли, Нижнесергинского района, Невьянска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Пышминского городского округа, Полевского, Ревды, Режа, Староуткинска, Сухого Лога, Среднеуральска, Слободо-Туринского района, Талицкого и Шалинского городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области продлили «режим повышенной готовности» по 21 декабря 2020 года.

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