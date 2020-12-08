Афины , , 12:15 — REGNUM В Греции к вечеру понедельника, 7 декабря, зафиксирован 1251 новый случай заражения коронавирусом, сообщает AMNA. Сутками ранее были зафиксированы 904 случая.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

Профессор, специалист по детским инфекционным заболеваниям Вана Папаевангелу, член экспертного комитета по коронавирусу при министерстве здравоохранения, отметила, что, хотя число госпитализаций, связанных с COVID-19, сократилось, отделения интенсивной терапии национальной системы здравоохранения по-прежнему находятся под огромным давлением, особенно в северной части страны.

Именно эта ситуация в отделениях интенсивной терапии стала причиной решения комитета не открывать школы до конца года, подчеркнула она, поскольку открытие школ на неделю раньше Рождества «не уравновесит то, что уже является рискованной ситуацией».

Национальная организация общественного здравоохранения в своем ежедневном бюллетене о вновь обнаруженных случаях заражения подтвердила на 7 декабря следующие цифры: 1251 новый случай заражения, 20 случаев выявлены в пунктах въезда в страну; всего 116 721 подтвержденный случай в Греции с начала пандемии, из них 5007 связаны с поездками за границу; 668 человек были выписаны из реанимации с начала эпидемии в Греции; за сутки к вечеру 7 декабря умерли 89 человек, а с момента первой вспышки их общее число достигло 3092.

Возрастные группы, которые по-прежнему наиболее подвержены коронавирусу, — это люди в возрасте от 40 до 65 лет и люди старше 65 лет.