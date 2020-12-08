Сингапур, , 12:05 — REGNUM Известный футболист Криштиану Роналду появится в многопользовательской игре Free Fire. Об этом 8 декабря сообщил портал Game Rant.

Разработчики добавят виртуальную версию футболиста в игру 19 декабря 2020 года. Ранее они выложили в сеть странное анонсирующее видео, в котором показано, как Роналду из раза в раз погибает в матче Free Fire. В итоге он звонит компании Garena (издателю игры) и предлагает начать «Операцию Хроно».

Free Fire представляет собой условно-бесплатный шутер (игра в которой упор сделан на огнестрельное оружие) в жанре «королевской битвы» (в конце матча в живых должен остаться один игрок или команда). Её релиз состоялся 30 сентября 2017 года.

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