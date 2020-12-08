Берн, , 12:09 — REGNUM Положительный результат показал тест на коронавирусную инфекцию главы Международной федерации хоккея (IIHF), представителя Швейцарии Рене Фазеля. Об этом 8 декабря сообщил сам Фазель, его слова приводит пресс-служба IIHF.

Как отметил глава IIHF, он вместе с генсеком федерации Хорстом Лихтнером планировал сегодня отправиться в Минск, чтобы обсудить с президентом Белоруссии Александром Лукашенко многочисленные вопросы, связанные с чемпионатом мира по хоккею 2021 года, который должен пройти в столице республики.

«Во время теста на COVID-19, проведенного перед отъездом, и генеральный секретарь Лихтнер, и я были проинформированы, что у нас обоих положительный результат на COVID-19», — заявил Фазель.

Также глава IIHF отметил, что и он, и генсек федерации Лихтнер, в течение следующих десяти дней будут находиться в изоляции дома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что у англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca возникли проблемы при производстве вакцины от COVID-19.