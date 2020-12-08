Ульяновск, , 12:05 — REGNUM В Ульяновской области число носителей коронавирусной инфекции с начала наблюдения возросло до 29 733 человек. За минувший день положительные тесты на коронавирус получили еще 275 человек. Об этом информирует общероссийский оперативный штаб.

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Порядка 288 пациентов выздоровели после заражения SARS-CoV-2. Всего с начала наблюдения побороли вирус 26 391 заболевший. Скончались на сегодняшний день 395 человек. За сутки врачи не лишились ни одного пациента.

ИА REGNUM напоминает, в период пандемии новой коронавирусной инфекции в аптечке стоит иметь целый ряд необходимых лекарств. Прежде всего, дома необходимо иметь жаропонижающие средства. Лучшим из таких препаратов является парацетамол.

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