Ростов-на-Дону, , 12:02 — REGNUM В летних лагерях Ростовской области могут создать инклюзивные смены для детей с ограниченными возможностями здоровья. Донской губернатор Василий Голубев поддержал инициативу земляка — члена Общественной палаты РФ, рекордсмена «Книги рекордов Гиннеса» Сергея Бурлакова.

Автор идеи считает, что инклюзивные смены в летних оздоровительных лагерях помогут привить детям-инвалидам любовь к здоровому образу жизни и спорту. При этом вводить их необходимо поэтапно.

«Тема инклюзивных смен очень актуальна, и это не должно остаться без сопровождения. Я дал поручение проработать предложения — что можно сделать на региональном уровне для развития инклюзивного отдыха. Будем сотрудничать», — сказал глава региона.