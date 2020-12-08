Курск, , 12:02 — REGNUM В Курской области 8 декабря зарегистрирован 171 новый случай заражения коронавирусной инфекцией — на семь больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлено 16 тыс. 625 положительных тестов.

Выписаны после выздоровления были 14 тыс. 763 пациента, в том числе 162 — за последние сутки. Скончались 223 человека. Три новых летальных случая подтверждено за последние сутки.

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