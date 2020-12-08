Тюмень, , 12:01 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 160 случая заражения коронавирусом. Об этом 8 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 165 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 8 декабря коронавирусом заразились 19 566 человек. Выздоровели 17 444 человек, 145 пациентов с COVID-19 скончались.