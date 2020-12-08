Москва, , 12:05 — REGNUM Второй фигурант дела, по которому обвиняется в мошенничестве экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, Геннадий Кондратов признал свою вину в растрате. Об этом подсудимый заявил во время рассмотрения уголовного дела по существу в Замоскворецком районном суде Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Виктор Ишаев в зале Замоскворецкого районного суда Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Признаю», — ответил он на вопрос судьи относительно того, признаёт он себя виновным или нет.

«В полном объеме?» — уточнила судья.

«В полном», — заявил Кондратов.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM из зала суда, данное заявление стало неожиданностью для его адвокатов. Получив право высказаться, его защитники заявили, что Кондратьев не виновен. Судья обратила внимание на то, что позиция стороны защиты не может отличаться от позиции их подзащитного и объявили перерыв для того, чтобы адвокат и обвиняемый могли прийти к согласованной позиции относительно признания вины.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия в период с 2014 по 2019 год Ишаев, занимая пост вице-президента «Роснефти», обеспечил заключение договоров по завышенной цене с подконтрольной ему коммерческой организацией об аренде помещения площадью в 280 квадратных метров, которое использовалось под представительство компании в Хабаровском крае, директором которого был второй фигурант дела Кондратов.

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