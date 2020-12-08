Махачкала, , 11:59 — REGNUM Количество зарегистрированных в Дагестане случаев заражения новым коронавирусом, по данным на 11:10 8 декабря, превысило 19,9 тыс., сообщил федеральный оперативный штаб. Накануне в республике выявили 127 носителей инфекции, что стало самым высоким суточным приростом в регионе с конца лета.

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К настоящему времени в Дагестане выздоровели почти 17,7 тыс. человек с коронавирусом (+55 за сутки), или более 88.7% заразившихся. Накануне в республике скончались четыре пациента с COVID-19, а общее число случаев летального исхода в регионе достигло 1014.

Напомним, в настоящее время от коронавируса лечится и врио главы Дагестана Сергей Меликов, который 4 декабря после консилиума дагестанских и московских врачей был переведен в одну из больниц столицы. Сообщалось, что состояние руководителя региона оценивается как удовлетворительное.

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