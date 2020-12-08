Красноярск, , 11:58 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 25 пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 декабря в оперативном штабе региона.

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За весь период пандемии в Красноярском крае умерли 1279 человек с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 7 декабря в крае скончались 16 пациентов с коронавирусом. По состоянию на 8 декабря в регионе SARS-CoV-2 выявлен у 38 897 человек. Выздоровели 31 405 человек.

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