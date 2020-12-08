Сыктывкар, , 11:58 — REGNUM За последние сутки в коми кончались 13 человек с COVID-19, общее число летальных исходов в республиканской статистике по коронавирусу выросло до 430. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Коми.

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 — все новости»

Число заболевших за сутки пополнили 280 жителей республики. Напряженной ситуация остается в Сыктывкаре и Ухте — там за сутки суммарно выявили почти 130 носителей коронавируса.

Растет и число выздоровевших. За последние сутки здоровыми были признаны 380 человек. Всего с начала пандемии инфекцию перенесли уже 19 832 жителя республики.

Как сообщало ИА REGNUM, вирусолог посоветовал властям Коми ужесточить антиковидный режим в Ухте.