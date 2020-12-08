Пенза, , 12:01 — REGNUM Наличие коронавирусной инфекции с начала пандемии по состоянию на 8 декабря подтвердилось у 21 614 жителей Пензенской области, за сутки заболели еще 177 человек. Минувшим днем инфицированы были 176 пациентов. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Всего выздоровели 18 229 заболевших, за сутки — 112 человек. Скончался после заражения новой коронавирусной инфекцией с начала наблюдения 261 пензенец.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области более 80 тыс. жителей не допустили в дома и квартиры сотрудников газовой службы для проверки оборудования. Основной причиной отказа стал страх абонентов заразится коронавирусной инфекцией.

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