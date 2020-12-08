Львов, Украина, , 11:53 — REGNUM Генеральное консульство Республики Польша на Украине проводит традиционный кинофестиваль польского кино во Львове «Под высоким замком». Это уже 9-е мероприятие, однако в этом году из-за пандемии фестиваль впервые пройдет в онлайн-формате. Фестиваль стартовал 4 декабря, завершится 13 декабря. Об этом передает Polskie Radio 24.

«В этом году в связи с особой ситуацией фестиваль проводится онлайн. В результате организаторы, к сожалению, не смогут показать все фильмы, которые хотели, потому что не все продюсеры соглашаются на онлайн-показы», — сообщила генеральный консул Польши на Украине Элиза Дзвонкевич.

Генеральный консул добавила, что демонстрируются в рамках мероприятия в основном художественные фильмы.

«Мы показываем лучшие польские фильмы последних лет. В показе будут как серьезные драматические произведения, так и лёгкие фильмы, комедии», — отметила она.

Программа включает, среди прочего, фильм, победивший в этом году на польском кинофестивале «Непокорни, Незломни, Викленцы» — «Орех». Среди представленных фильмов есть и фильм об Анне Валентинович — польском политическом деятеле украинского происхождения, одной из основательниц профсоюза «Солидарность».

»В этом году Польский институт в Киеве подготовил и выставку под названием «Анна Валентинович — героиня двух народов». Не все поляки и украинцы знают, что Анна Валентинович была полькой по своему самосознанию, но украинкой по происхождению», — отметила Дзвонкевич.

Генеральный консул Польши также подчеркнула, что данный фестиваль очень важен как для проживающих на Украине поляков, так и для украинцев, которым программа мероприятия тоже должна быть интересна.