Джакарта, , 11:54 — REGNUM Заместитель губернатора провинции Риау в Индонезии Эди Натар Насутион получил 800 000 медицинских масок от правительства Сингапура, сообщает Antara.

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"В рамках поддержки борьбы с COVID-19 правительство Сингапура радо предоставить эту помощь и продолжит совместную работу по преодолению пандемии», — заявил генеральный консул Сингапура в Батаме Марк Лоу.

По словам генерального консула, как ближайшие соседи провинции Риау и Сингапур должны помогать друг другу в преодолении пандемии.

Заместитель губернатора Риау выразил благодарность правительству Сингапура, который во второй раз оказал помощь индонезийской провинции.

«Усилия по внедрению санитарных протоколов очень важны в борьбе с COVID-19. Надеюсь, маски помогут уменьшить распространение COVID-19», — заявил Эди Натар Насутион.

По данным управления здравоохранения, в провинции Риау выявлено 21 259 случаев заражения коронавирусом и 482 случая смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, глава целевой группы по борьбе с коронавирусом в Индонезии Дони Монардо призвал общественность не путешествовать во время рождественских и новогодних праздников.

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