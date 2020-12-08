Казань, , 12:01 — REGNUM В Татарии, по информации на 8 декабря, коронавирусную инфекцию выявили у 11 048 человек, за сутки заболели еще 90 жителей. Минувшим днем были инфицированы 93 человека. Всего выздоровели 9 642 пациента, за сутки — 93 человека. Летальных исходов на территории республики зарегистрировано 152 случая, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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За сутки в стационары госпитализировали 18 пациентов, 72 — лечатся на дому. Снова наибольшее число заболевших в возрасте от 30 до 50 лет — 45 человек, 20 пациентов — от 50 до 60 лет, один — несовершеннолетний. Среди жителей Казани — 44 инфицированных, семь — в Набережных Челнах, остальные — в районах республики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, смерть от коронавирусной инфекции мужчины и женщины зарегистрирована в Татарии за последние сутки. Таким образом, по состоянию на 8 декабря погибшими числятся 152 человека. Возраст погибших — 74 и 77 лет.

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