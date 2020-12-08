Биробиджан, , 11:52 — REGNUM На очередном заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции руководитель управления Роспотребнадзора Еврейской автономной области Павел Копылов призвал ограничить проведение всех новогодних мероприятий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Главный санитарный врач констатировал, что эпидобстановка в ЕАО продолжает оставаться напряжённой. Копылов предложил отменить проведение корпоративов, банкетов, а также массовые мероприятия на открытом воздухе.

Такие ограничительные меры в полном объёме не поддержал глава региона Ростислав Гольдштейн. Он подчеркнул, что ограничения в проведении корпоративов оперативный штаб готов поддержать, а вот отказываться от массовых мероприятий на улице пока не стоит.

«Безопасность людей и рекомендации Роспотребнадзора, бесспорно, на первом месте, но мы не можем полностью лишить людей возможности собраться на площади. До конца текущего года оперативный штаб проведёт заседание, где этот вопрос будет рассмотрен детально», — сказал Гольдштейн.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине начали открывать вечерние группы в детских садах. В них своих детей могут оставить медработники, которые в условиях пандемии коронавируса вынуждены работать до позднего вечера. Первая такая группа открылась в Корсакове.