Новосибирск, , 11:51 — REGNUM Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске и Искитиме оценивается как высокий, в Бердске — как повышенный. Это обусловлено в том числе физико-географическим положением Новосибирской области, заявил министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Даниленко.

«Мы находимся в суровых климатических условиях, которые вынуждают нас применять систему теплоснабжения. К сожалению, мы не юг. И второе — есть такое понятие, как потенциал загрязнения атмосферы, который также обусловлен климатом. Для сравнения, в Питере потенциал загрязнения — 1, у нас — 3,5, — цитируют министра «НГС Новости». — Сейчас уровень загрязнения считается от 10 до 30 единиц. Сейчас у нас уровень загрязнения в районе 11, а в 90-е он был 35».

Даниленко добавил, что для Новосибирска большую опасность представляет, когда дым из ТЭЦ поднимается вверх, а потом переходит в горизонталь, и тогда формируется смог.