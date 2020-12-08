Саратов, , 11:59 — REGNUM В Саратовской области с начала пандемии коронавирусная инфекция подтверждена, по информации на 8 декабря, у 29 199 человек, за сутки SARS-CoV-2 выявили еще у 254 жителей региона. Минувшим днем заболели 257 саратовцев. Выздоровели с начала пандемии 24 665 человек, за сутки — 176 пациентов. Всего скончались 284 человек, шесть — за последние 24 часа, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Все пациенты заразились контактным путем. Самое большое количество инфицированных в возрасте старше 60 лет — 85 человек, от 50 до 59 лет — 58 заболевших, 11 — несовершеннолетние. Накануне среди детей вирус выявили у 15 человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области с 8 декабря вводят дополнительные ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса. Запрещается работа игровых комнат и детских площадок, а также проведение развлекательных мероприятий в торговых центрах. Под запретом банкеты, дискотеки, корпоративы на базе предприятий и организаций, в том числе гостиниц, санаториев, курортов, турбаз и прочее.

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