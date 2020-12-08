Мурманск, , 11:50 — REGNUM За последние сутки в Мурманской области выявлено 288 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 – все новости»

Лидер по суточному приросту — Мурманск (+134 случая), на втором месте — Североморск (+34), на третьем — Мончегорск (+24). На лечении с новой коронавирусной инфекцией находятся 2610 жителей региона.

За сутки в Мурманской области число летальных исходов пациентов с COVID-19 выросло до 519 — за сутки умерли шесть человек.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне мурманские власти заявили о стабилизации ситуации по заболеваемости COVID-19 и решили открыть кинотеатры и горнолыжные курорты.