Москва, , 11:49 — REGNUM Клиенты Сбербанка будут надежнее защищены от посягательств телефонных мошенников. Совместно с операторами связи финансовая организация запустила сервис, который поможет оперативно выявлять телефонное мошенничество. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе банка 8 декабря.

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В организации пояснили, что это стало возможными благодаря уникальному технологическому антифрод-решению.

«Данное решение не имеет аналогов в мире и запускается совместно с Tele2, «МегаФоном», дополняя уже существующее взаимодействие «Сбера» с мобильными операторами. В процессе подключения МТС и «Билайн», — добавили в пресс-службе банка.

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Отмечается, что теперь антифрод-система банка будет дополнительно получать информацию о мошеннических звонках клиентам от антифрод-платформы на стороне операторов связи, что даст возможность оперативно выявлять их и принимать меры для защиты клиентов банка.

В Сбербанке добавили, что с начала 2020 года на телефонное мошенничество пожаловались 3,4 млн клиентов банка. Это в 30 раз больше, чем в 2017 году, и более чем в два раза выше показателей 2019 года. Так, сегодня мошенники звонят гражданам страны в среднем 100 тыс. раз в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Генпрокуратуры РФ, в России за девять месяцев 2020 года количество краж, которые были совершены с банковских счетов и электронных кошельков, выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.