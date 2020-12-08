Екатеринбург, , 11:53 — REGNUM По факту задержки пассажирского поезда «Екатеринбург — Приобье» будет проведена проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в уральской транспортной прокуратуре

Поезд совершил вынужденную остановку в Свердловской области из-за технической неисправности. По предварительной версии, сломалась дизель-генераторная установка локомотива. В поезде находилось 178 пассажиров. Задержка составила два часа и восемь минут, пришлось также задержать пассажирский поезд «Москва — Приобье» (на 26 минут).

Проверка осуществляется Серовской транспортной прокуратурой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на севере Свердловской области грузовик протаранил поезд. При спуске у тягача отказали тормоза.

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