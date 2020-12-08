Челябинск, , 11:44 — REGNUM В Челябинской области насчитывается 2079 обманутых дольщиков жилья. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Они в своё время не получили жильё в 25 объектах. Власти региона утверждают, что для помощи им идёт планомерная работа.

В частности, по 18 объектам уже приняты решения о достройке. Жильё получат 1664 дольщика. А ещё 415 граждан, ожидавших жильё в семи домах, получат компенсации.

Отметим, в разное время обманутых дольщиков было в регионе гораздо больше. Только от действий одного из бывших руководителей компании «Гринфлайт» пострадали более 4 тыс. человек. Основная часть из них уже обрела жильё.