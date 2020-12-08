Чебоксары, , 11:42 — REGNUM В Чувашии до конца года 846 терапевтов, врачей общей практики и педиатров получат мобильные планшеты. Как сообщает минздрав Чувашии, в этом году благодаря национальному проекту «Здравоохранение» обновлено более 6,5 тыс. автоматизированных рабочих мест медработников во всех больницах республики. Около 6 тыс. врачей оснащены усиленной квалифицированной электронной подписью для ведения электронного медицинского документооборота.

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"Выходя на дом к пациенту, с помощью мобильного приложения врачи смогут просматривать электронную медицинскую карту, сформировать больничный лист и льготный рецепт. При необходимости через планшет можно провести телемедицинскую консультацию с узкими специалистами, включая врачей республиканских больниц. Это особенно актуально в условиях сложной эпидемиологической ситуации», — говорится в сообщении ведомства.

На создание единого цифрового контура в здравоохранении в 2020 году предусмотрено 569,05 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что до конца года пять регионов России получат более 180 автомобилей скорой помощи.

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