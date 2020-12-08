Рязань, , 11:54 — REGNUM В Рязанской области 8 декабря выявили 124 новых случая заражения коронавирусом, что на два меньше, чем сутки ранее. Всего инфекцию подтвердили уже у более чем 15 тысяч человек, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе.

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 – все новости»

С начала пандемии в Рязанской области подтверждено 15 тыс. 36 случаев заражения инфекцией. Показатель заболеваемости составляет 1337,6 на 100 тыс. населения. Завершили лечение выздоровлением 13 455 человек, в том числе 143 выписаны за истекшие сутки.

По данным федерального штаба, в регионе скончались ещё два пациента. Таким образом, всего отмечено 100 летальных исходов.